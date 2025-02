Corsan informa falta de água na cidade

Um problema eletromecânico no sistema de captação de água nas barragens do Salso e da Fonte do Mato está causando a interrupção no abastecimento de água em Caçapava, informou a Corsan, na tarde de hoje (22). De acordo com a empresa, equipes já trabalham para solucionar o problema e, até o final da tarde, o serviço deve ser restabelecido, de forma gradual, à medida que os reservatórios forem recuperando os níveis adequados de armazenamento.