Cotrisul está na posição 607 do Ranking Valor 1000

Na edição 2025 do Ranking Valor 1000, a Cotrisul aparece na posição 607. Os dados divulgados em outubro pelo jornal Valor Econômico mostram um avanço na colocação da cooperativa, que ocupava o posto de número 739 na edição anterior.

A listagem das mil maiores empresas é organizada pelo jornal Valor Econômico, com o apoio técnico da Serasa Experian e da Fundação Getúlio Vargas. Na construção do Ranking, as entidades consideram os números reportados pelas empresas brasileiras no balanço do ano anterior. Portanto, o avanço de 132 posições da Cotrisul é reflexo da receita líquida registrada pela cooperativa em 2024, de R$ 1,67 bilhão.