Cotrisul está na posição 607 do Ranking Valor 1000

Ranking organizado pelo jornal Valor Econômico lista as mil maiores empresas do Brasil
Na edição 2025 do Ranking Valor 1000, a Cotrisul aparece na posição 607. Os dados divulgados em outubro pelo jornal Valor Econômico mostram um avanço na colocação da cooperativa, que ocupava o posto de número 739 na edição anterior.
A listagem das mil maiores empresas é organizada pelo jornal Valor Econômico, com o apoio técnico da Serasa Experian e da Fundação Getúlio Vargas. Na construção do Ranking, as entidades consideram os números reportados pelas empresas brasileiras no balanço do ano anterior. Portanto, o avanço de 132 posições da Cotrisul é reflexo da receita líquida registrada pela cooperativa em 2024, de R$ 1,67 bilhão.
O Ranking Valor 1000 2025 também destaca outras organizações cooperativistas gaúchas. São seis do ramo agropecuário, além de cooperativas financeiras e de saúde. Segundo a Organização das Cooperativas do Estado, isso reforça o papel do cooperativismo como força econômica e social do campo.
Ao divulgar o levantamento, o jornal Valor Econômico detalhou que as mil maiores empresas desta edição apresentaram uma receita líquida conjunta de R$ 7,9 trilhões em 2024, crescimento nominal de 8,2% em relação ao ano anterior.
Texto: Clarisse de Freitas/Ascom Cotrisul – adaptado