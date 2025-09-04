Cotrisul faz doação ao projeto Caminho Rural

As câmeras e outros assessórios foram entregues na tarde de hoje (04) para serem utilizados dentro do projeto Caminho Rural, que visa ao monitoramento da zona rural do município. As empresas Adama, Corteva e Helm, fabricantes de defensivos agrícolas, uniram-se à cooperativa nessa ação de responsabilidade social. Em conjunto, as organizações fizeram uma doação de R$ 36 mil ao Grupo de Apoio à Brigada Militar.

– Sabemos da importância do trabalho de inteligência feito pela Brigada Militar para a segurança pública. Esses equipamentos irão beneficiar toda a comunidade e, em especial, os moradores das áreas rurais. Tivemos a alegria de contar com o apoio de três empresas, fornecedoras da cooperativa, para que pudéssemos atender à solicitação – afirmou Fontoura.