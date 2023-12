Covid-19: reforço da vacina bivalente está disponível

A Secretaria da Saúde informou, na manhã de hoje (26), que as doses de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19 já estão disponíveis em todas as unidades de saúde de Caçapava. Podem receber o imunizante as pessoas com idade a partir de 60 anos e as imunocomprometidas maiores de 12 anos, desde que tenham recebido a última dose há mais de seis meses.

Na Policlínica, a vacinação ocorre nas segundas, quartas e sextas e nos dias de funcionamento em horário estendido. Nos postos de saúde (ESF), a imunização se dá conforme agendamento. Para se vacinar, é obrigatório apresentar a carteira de vacinação.

Confira a lista de pessoas imunocomprometidas que, de acordo com o Ministério da Saúde, podem vacinar-se agora: