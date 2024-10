Crianças e flores

Por isso o Dia da Criança não é só de alegria. Muitos pequenos não tiveram o que festejar, e seus olhinhos magoados olhavam os brinquedos nas vitrines com dor no coração. De lares desfeitos, ou nascidos por acaso e sem pais; no meio da droga, nas ruas, enjeitados ou adotados, em abrigos de menores, sem o colo de uma mãe e o arrimo e cuidados dos pais, como transcorreu o seu dia?

Sou a “bisa” adotada de alguns bebês e criancinhas adoráveis que me reconhecem e acolhem com sorrisos. Estou cercada pelos avós, tios e priminhos desses pimpolhos queridos. Os pais saem para trabalhar tranquilos. Envoltos em tanto amor e cuidados – e também de respeito às suas individualidades – eles se desenvolvem surpreendentemente. Pois logo no primeiro mês já reconhecem mamãe, papai e os mais chegados de sua convivência. Antes do primeiro aniversário, começam a caminhar e dar-lhes os nomes e também ao cachorrinho de estimação. E aos poucos vão nomeando os demais membros de sua grande família.