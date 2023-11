O próprio Cristo Rei do Universo disse: “quando o Filho de Deus vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, se assentará em seu trono glorioso e todos os povos e nações serão reunidos para o julgamento”. Ele se encarregará de julgar e separar os bons dos maus, assim como o pastor separou as ovelhas dos cabritos. Ele dirá para os bons e justos: “vinde, benditos de meu pai”, enquanto para os maus, ele dirá: “afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno”.

Quais são as exigências de Cristo Rei para conosco, para entrarmos com ele para a glória eterna? No evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus (25,31-46), está escrito. Da forma como nós tratamos os nossos irmãos e irmãs aqui na terra, seremos tratados por Cristo no dia do juízo final. Todo o bem que fizermos aos nossos semelhantes será como degraus para subirmos para o céu e ouvirmos de Jesus: “vinde, benditos, porque lá na terra eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, estive doente e me visitaste, estive nu e me vestiste, estive na prisão e me foste me ver”. Com certeza, seremos surpreendidos quando ouvirmos de Jesus Cristo: “Tudo o que você fez em favor dos mais pobres e necessitados foi a mim que o fizeste”. “Vinde comigo para a glória eterna”. Junto a todos os anjos e santos que já estão glorificados.