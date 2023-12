Crônica/conto do Natal passado

Um jovem garnisé de canto desafinado ecoava provocativo, de frente para e a pequena distância da gata, que dormitava, estirada na pedra quente da calçada. Um casal de beija-flores esvoaçantes insistia em beber as últimas gotas de água doce do bebedouro pendurado na varanda da frente, e um canário da terra amarelo, cor de ouro, repetia de bico aberto o seu trinado de alegria inconfundível, em cima da casa, do seu ninho de todos os anos.

Na verdade, aquele dia nem se parecia com um dia anormal e, ao mesmo tempo, especial das tradicionais Festas Natalinas… Filmes mentais, ancorados nas lembranças muitas e diversas, não aceitou de pronto reprisar. De que valeriam as lembranças antigas para quem vive teimando em viver mais e melhor? Para frente é que se anda, e com um olhar de viés para cima, para o alto, quase de soberba, em função da busca perene de descobrir novos rumos, tropeando sonhos, escantilhando rumos visíveis e imaginários, podendo até serem virtuais, para confirmar sua adesão ao pós-moderno dos nossos tempos novos.