Curso de guasqueria reúne Caçapava e demais Municípios

As aulas foram ministradas por Machado, que começou a trabalhar com couro aos 14 anos e que, atualmente, com 31, vive exclusivamente da guasqueria há mais de oito anos.

– É muito gratificante poder divulgar uma arte que tem um valor histórico tão importante para o Rio Grande do Sul, além de contar com a participação de mulheres na formação, que ainda são pouco vistas dentro da guasqueria – comentou Wesley.

Vinda de Santa Maria, Natalia Bonoto foi uma das mulheres que participaram do curso. Ela disse que sempre se interessou pela arte do couro cru e que buscou aprender mais para se aproximar da cultura e tradição do nosso Estado. Profissionalmente, Natalia já trabalha há um ano com a guasqueria.