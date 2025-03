Curso “Olhares do Geoparque” inicia na segunda-feira

De acordo com a coordenadora da unidade do Cras, Leticia Neto, as vagas são destinadas para pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), e não é necessário possuir câmera fotográfica.

– Os participantes poderão ampliar os recursos da câmera de seus celulares, com um olhar voltado ao potencial turístico da nossa cidade – explica.

O curso tem carga horária de 52h, e até sexta-feira, dia 14, é possível realizar a inscrição. O Programa Progredir disponibiliza cuidadoras para atender a crianças de zero a seis anos, filhas dos participantes dos cursos. Também são ofertados lanches, kit didático com squeeze, camiseta e ecobag, viagens técnicas, material impresso em apostilas e espaço kids.