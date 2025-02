Danos já são irreversíveis em quase 40% das lavouras do Centro-Sul do Estado

– Os danos são irreversíveis nas variedades de ciclo precoce, o que, para mim, representa 25% da área. O prejuízo nessas partes já passa de 60%. Nas áreas de ciclo tardio, semeadas no fim do calendário de plantio, os danos não são tão expressivos, mas existe uma perda de potencial produtivo, que dependerá da normalização das chuvas nos próximos meses – explicou.

Dias de Campo permitem avaliar o desempenho das variedades de soja

A Cotrisul irá realizar dois Dias de Campo no final de fevereiro, que permitirão aos produtores avaliar o desempenho de 40 cultivares de soja. As mostras ocorrerão na região do Faxinal, em Caçapava, no dia 25, e em área vizinha à unidade Cotrisul Piratini, em Piratini, no dia 27.

Para o produtor Bruno Zago, somente com o compartilhamento de informações e de conhecimento entre produtores e profissionais haverá evolução para um futuro sustentável.

– Os Dias de Campo são importantes pausas no dia a dia para observar novas opções, saber o que existe de mais moderno e avaliar qual a melhor alternativa em termos de variedades, de proteção de cultivo e de manejo – avaliou.

Texto: Cristiana La Rocca/Imprensa Cotrisul – adaptado