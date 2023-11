Demônios reais

Após a aula, retorna à sua sala e encontra uma mulher misteriosa esperando-o. Ela representa um cliente que não quer ser identificado, e pede a David uma consultoria para entender o que chama de “fenômeno”. Apesar de não ser como o protagonista se definiria, a mulher o considera um demonologista e, por isso, a pessoa mais indicada para atender ao cliente, em Veneza, na Itália. Enquanto conversam, fica claro que ela sabe mais do que deveria sobre o professor.

Depois do encontro com a mulher, David vai a um bar com a professora de Psicologia Elaine O’Brien, sua amiga desde que chegara à universidade. Ela lhe diz coisas que o deixam bastante impressionado, e é com esse sentimento que ele volta para casa, onde, após muitos problemas, sua esposa Diane está pronta para ir embora, deixando ele e a filha, Tess, para trás.