Depois da festa

Agora, a vida retoma sua rotina. É hora de guardar as pilchas e seus acessórios; embalá-los com anti mofo e proteção contra as traças. E devolver o que foi emprestado – botas, lenços, saias de armação. Também é o momento de fazer as contas, pagar as mais urgentes, atender aos prazos dos crediários, enfim. Quem diz que é fácil?

Importa lembrar o Imposto de Renda que começou a ser pago em agosto e está esperando nossa próxima parcela, até o dia 30.

Vamos fazer as contas e ver se podemos equilibrar débito e crédito, que é a enorme façanha de gaúcho de palavra, que promete e cumpre seus compromissos. Mas dói. Principalmente quando vemos o privilégio dos mais ricos que não pagam imposto, e nós, os assalariados, somos os que sustentam a nação. O que nos enche de orgulho.