Deputada Daiana Santos visita o Clube Harmonia

Frente ao atual cenário político do Rio Grande do Sul, em que a Assembleia Legislativa conta com uma Bancada Negra, a presidenta do Clube, Cátia Cilene Moraes Dutra, colocou a entidade à disposição dos deputados. Por sua vez, Stener Camargo apresentou o projeto do Geoparque Caçapava a Daiana Santos, e José Rojas entregou a ela um pedido de emenda parlamentar a ser destinada para a construção de um espaço de recreação na Universidade, com uma quadra de basquete.

– Fico muito feliz de chegar a um espaço organizado, articulado e com uma movimentação tão ampla. Não apenas no plano mental, mas na ação concreta. Mulheres e homens que dialogam as questões de gênero, as questões raciais, e que falam sobre Educação, garantias de direitos. Esse espaço tem essa função social. A partir de agora, me somo ao Clube, porque tudo o que aqui foi debatido faz parte do meu escopo de atuação na política. A gente já sai daqui pensando nos próximos passos, mobilizando investimentos não apenas de recursos, mas de energia para que possamos avançar em coletivo – disse a deputada à Gazeta.