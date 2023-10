Deputado destina R$ 211 mil para o município

Do valor total, R$ 121 mil serão destinados para as escolas municipais Augusto Vitor Costa, Nossa Senhora das Graças e Dona Maria José da Rosa, para a instalação de placas fotovoltaicas para geração de energia elétrica. Os R$ 90 mil restantes irão ajudar no custeio do Centro de Oftalmologia do Hospital de Caridade Dr. Victor Lang.

De acordo com Camozzato, foram utilizados critérios técnicos na seleção.

– Seguindo prática já adotada quando foi vereador em Porto Alegre (2017-2022), o nosso objetivo é impulsionar iniciativas relevantes, para que possam transformar áreas importantes do nosso Estado. O edital busca destinar os recursos com transparência, baseado em critérios que assegurem a qualidade dos projetos submetidos – afirmou.