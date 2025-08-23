Desafio Solidário das Cooperativas recebe inscrições

Largada das provas do Dia C será no Largo Farroupilha, às 9 horas, e as inscrições antecipadas podem ser feitas online
“O formulário de inscrições para o Dia C: Desafio Solidário das Cooperativas está aberto, e incentivamos a todos os atletas a fazerem o preenchimento. Porque os 150 primeiros cadastrados nas provas garantem, além do número de identificação, um chip que irá controlar o tempo de prova e a medalha de participação”.
Quem faz o chamado é o diretor da Coeducar, Rogério Nobre. A instituição de ensino, em conjunto com as demais cooperativas atuantes em Caçapava (Cotrisul, Sicredi, Sicoob, Coopime e Unimed) organizadora o Desafio. Em 2025, a competição será nas rústicas de dois e quatro quilômetros e na corrida infantil de 600 metros. O Dia C terá, ainda, circuitos não competitivos de dois quilômetros para caminhada e oito quilômetros para ciclismo.
O link para as inscrições pode ser acessado pelo QR Code postado nas redes sociais das cooperativas. Ao se cadastrar, cada atleta se compromete a fazer uma doação de alimento não perecível, agasalho, material escolar ou telha de 6mm, a ser entregue antes do começo da prova, que está marcada para as 9h da manhã de sábado, 30 de agosto. Os itens arrecadados serão doados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, para atender às famílias caçapavanas em situação de vulnerabilidade.
Em 2024, a campanha solidária arrecadou 1,5 tonelada de alimentos não perecíveis, destinada aos desalojados pela enchente em Cachoeira do Sul. O êxito do Dia C e do Desafio das Cooperativas chamou a atenção da Organização das Cooperativas no Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs), que selecionou Caçapava para receber, em 2025, a cobertura da imprensa. Ao longo da manhã do dia 30, uma equipe de reportagem do SBT irá registrar a movimentação.
Feira de produtos e serviços
Além das cooperativas organizadoras e dos atletas, o público irá encontrar, no Largo Farroupilha, uma grande feira de produtos e serviços. Artesanato com selo do Geoparque Caçapava e itens da agricultura familiar serão algumas das atrações.
Entre os estandes, será possível acessar diversos serviços do município, como orientação aos empreendedores, atendimento da assistência social e de saúde (com aferição de pressão e orientações básicas). Voluntários oferecerão, gratuitamente, corte de cabelo e maquiagem. A Associação Recicla Pampa também fará parte do Dia C, com a arrecadação de materiais recicláveis.
Texto: Clarisse de Freitas/Ascom Cotrisul – adaptado