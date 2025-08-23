Desafio Solidário das Cooperativas recebe inscrições

“O formulário de inscrições para o Dia C: Desafio Solidário das Cooperativas está aberto, e incentivamos a todos os atletas a fazerem o preenchimento. Porque os 150 primeiros cadastrados nas provas garantem, além do número de identificação, um chip que irá controlar o tempo de prova e a medalha de participação”.

Quem faz o chamado é o diretor da Coeducar, Rogério Nobre. A instituição de ensino, em conjunto com as demais cooperativas atuantes em Caçapava (Cotrisul, Sicredi, Sicoob, Coopime e Unimed) organizadora o Desafio. Em 2025, a competição será nas rústicas de dois e quatro quilômetros e na corrida infantil de 600 metros. O Dia C terá, ainda, circuitos não competitivos de dois quilômetros para caminhada e oito quilômetros para ciclismo.