Desempenho da soja na Campanha Gaúcha é tema de pesquisa

Apesar de frequente na literatura agronômica, a correlação de fatores como o nível de acidez do solo, a profundidade das raízes e a densidade de plantas ainda é pouco analisada em lavouras comerciais. Porém, essa avaliação poderia indicar quais motivos afastaram a produtividade real do potencial da área.

Com essa premissa, a competição Soybean Money Makers, idealizada na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), chegou à sua quinta edição. Nela, as equipes técnicas competem para entender com maior assertividade o papel de cada fator e ajudar a determinar as melhores práticas para as diferentes regiões produtoras.

Em 2025, uma área localizada no Santa Bárbara entrou na lista das 154 lavouras, de três países latino-americanos, que serão analisadas pelo programa. A trincheira, que permitiu a retirada de amostras em diferentes níveis de profundidade, foi aberta na terça-feira (11), 40 dias antes da data prevista para o início da colheita.