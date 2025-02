Deus está em Nós

Nesta caridade e disciplina de saber ouvir, ainda tenho muitas dificuldades, mas já aprendi muito e já me modifiquei em muitos aspectos. Como professor, lutei muito para aprender a ouvir meus alunos. Sempre aprendi muito com as lições ministradas por eles. Com um pouco de Humildade, aprenderemos a ouvir a Voz de Deus, que está dentro de nosso DNA, e em nossas Consciências, e por isso tenho dificuldade de entender como alguém não acredita n’O Criador e realmente é um ateu.

Conheci um senhor que, em certa etapa da vida, procurou viver como ateu. Lutou alguns anos, mas reconheceu ser impossível esse tentame e acabou acreditando no Pai de Infinita Bondade e Misericórdia, que está em nós e em todo o lugar do Universo. Vamos seguir com Fé firme, pelos Caminhos do Bem.