Dezembro de muito pagode com o Grupo Rolezin

Conforme a agenda do grupo, os rolês iniciam na sexta-feira, 1º de dezembro, na Cafeteria Dona Santa, em Lavras do Sul. Já no domingo, dia 03, a animação está garantida em um evento privado, que reunirá futebol e pagode em Caçapava. Em 10 de dezembro, o Rolezin é atração confirmada na Feira de Indústria e Comércio de Lavras do Sul (Feilac). No dia 16, o grupo toca em evento privado. A véspera de Natal será de show no Restaurante e Pizzaria Telúrica. E no dia 25 de dezembro, o grupo marca presença no Deck Garden, em Caçapava. Ainda há datas a serem confirmadas em São Sepé e São Gabriel.

– Estamos organizando a nossa agenda para conseguir levar o melhor do pagode a todos os eventos e confraternizações – disse o vocalista.