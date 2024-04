A maioria das pessoas talvez não saiba ou não lembre, mas 25 de abril é o Dia do Profissional de Contabilidade. Curiosamente, existe uma outra data, mais para o final do ano, que é o Dia do Contador.

25 de abril, portanto, é o dia dos nossos amigos contabilistas, técnicos, auxiliares de escritório e outros que trabalham nessa área.

Inúmeras empresas entregam suas contabilidades e o controle de suas obrigações tributárias nas mãos desses profissionais competentes e empenhados. Eles são peças muito importantes no funcionamento dessas organizações, da economia brasileira, dos negócios que sustentam as famílias de seus donos e empregados… São profissionais essenciais para a vida da nossa sociedade.

Reconheçamos o trabalho desse pessoal, que exige muito cuidado, atenção e uma constante busca por conhecimento e atualização.

A Receita Federal parabeniza a todos os profissionais da área nesta data tão especial.