Dia Internacional da Mulher: saiba mais sobre o cotidiano de Dona Rosa, a taxista de Caçapava

Sobre a rotina dentro do táxi, Rosa explica que, como em toda profissão, existem lados bons e ruins; mas que a parte boa se sobressai.

– Por exemplo, agora estou te dando esta entrevista, isso é muito bom; já a alguns minutos atrás, eu estava com um passageiro que estava me contando sobre a sua vida, do tempo que viajava bastante. Assim que cada pessoa entra no carro e fecha a porta, uma nova e diferente história começa. Isso é muito gratificante! – conta.