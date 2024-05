Diário de Bordo: “Operação Caçapatria”

O amanhecer frio do Pampa já dava indício da longa viagem que teríamos pela frente. A empresa terceirizada pela Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social em parceria com a Geral, que organizou as listas de resgate, levou quatro motoristas em dois ônibus – totalizando 75 lugares – no trajeto, que sofria interrupções e pontos de alagamento, e que era incerto, mesmo com planejamento antecipado em parceria com a PRF.

A BR392 e BR290, até quase na chegada de Charqueadas, estavam iluminadas pelo tímido sol, que lembrava o cancioneiro gaúcho, de orgulho de um “Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor”, mas, o que se veria mais a frente, após trechos de estradas erodidos e danificados, seria um mar de tristeza, e de um rio grande que levou cidades, casas, pessoas, sonhos. Um cenário de guerra que estamos vendo também pelas redes sociais e televisão.

Após a parada em Eldorado, onde estava ocorrendo uma megaoperação de conserto da BR290 para dar trânsito ao tráfego de veículos oficiais, ambulâncias e doações, e à população local, o cenário parecia de filme. Trânsito parado, animais na pista, barracas improvisando casas com restos de móveis salvos, carros e caminhões abandonados ou submersos, helicópteros descendo e subindo do acampamento feito ao lado da pista, ambulâncias e veículos de polícias transitando com sirenes ligadas, e dezenas de barcos e jetskis navegando pelas ruas de Eldorado, onde a altura da água cobria ainda os telhados, após a enchente que ocorreu uma semana antes. E esse cenário se repetiu ao longo dos próximos quilômetros, Porto Alegre adentro.