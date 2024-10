DNIT alerta para serviços de manutenção em rodovias da BR-290 e BR-392

– km 153 ao km 164 (Arroio dos Ratos) – Reparos localizados;

– km 228,00 ao km 317,30 (Pântano Grande, Cachoeira do Sul e Caçapava do Sul) – Tapa-buraco conforme necessário em ambos os sentidos;

– km 228 ao km 317,30 (Pântano Grande, Cachoeira do Sul e Caçapava do Sul) – Trabalhos de conservação rotineira;

– km 240 ao km 317,30 (Pântano Grande, Cachoeira do Sul e Caçapava do Sul) – Reparos localizados;

– km 250 ao km 317,30 (Cachoeira do Sul e Caçapava do Sul) – Fresagem e recomposição;

– km 228 ao km 317,30 (Pântano Grande, Cachoeira do Sul e Caçapava do Sul) – Limpeza sinalização vertical;

– km 228 ao km 317,30 (Pântano Grande, Cachoeira do Sul e Caçapava do Sul) – Limpeza de pontes.

BR-290/RS

(De segunda-feira a sábado – 14/10 a 19/10 – das 7h30 às 17h30)

– km 390 ao km 413 (São Gabriel) – Serviços de restauração de pista;

– km 317 ao km 412 – (São Sepé, Caçapava do Sul, Vila nova do Sul, Santa Margarida do Sul e São Gabriel) – Serviço de conservação.