Do mar à lagoa

Câmara e Senado se empolgam nos planos de reeleição e no aumento de seus salários e mordomias, esquecendo que são os representantes do povo que os elegeu, que acreditou em suas promessas de campanha e não vê nenhuma melhora em suas vidas. Os problemas de moradia, de falta de emprego ou de subempregos – que não cobrem os gastos da família – se agravam com o aumento do custo de vida. Transporte, atendimento à saúde e escola para os filhos, em educandários que perpetuam a hierarquia social: Ensino Superior para os ricos, e profissionais para os humildes ou nem isso. Evasão, reprovação, repetência, falta de estímulo.

Mas, sempre ligada às notícias do dia, tive uma agradável surpresa. Numa das Casas – Câmara ou Senado, não lembro –, uma voz feminina se levantou: como pensar nos próprios aumentos, quando ainda não foi decidido o salário mínimo, do cidadão comum, o trabalhador que faz a máquina do progresso funcionar, que nos elegeu para defender os seus interesses?