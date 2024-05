E as águas não baixaram…

As previsões de as águas que alagam a capital e municípios gaúchos dos vales Taquari, Sinos, Jacuí e afluentes seguirem seu curso, passando pela Lagoa dos Patos, rumo ao oceano, não obedeceram aos alertas dos meteorologistas e estudiosos do comportamento de nossos rios e lagoas.

O “Dia Anunciado” não aconteceu na semana passada. É verdade que o Laranjal e outros balneários subiram muito de volume, e houve estradas e ruas com bloqueios parciais. Mas não foi total o desastre. Não como se esperava de tempestades, enchentes arrasadoras e vento perto dos cem quilômetros.

Mas Porto Alegre e suas vizinhas continuaram encharcadas, com flagelados procurando abrigo, problemas de transporte, quando em vez de ônibus, a canoa, lancha e helicóptero são as poucas alternativas.