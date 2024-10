E o inverno continua

Há dois anos, mais de oitenta por cento dos eleitores do município votaram no PT do Lula e do Paulo Pimenta, e, agora, mais da metade do colégio eleitoral votou no PP. E o mais intrigante é que mais de sessenta por cento dos 12.800 eleitores que votaram no Lula para presidente, agora votaram no Spode (estes são dados de pesquisas eleitorais não registradas, realizadas para consumo interno). Vá entender a cabeça do povo.

Talvez isso comprove que não existe essa tal polarização ideológica, que a mídia e os analistas tanto propagam e divulgam o tempo todo. O que existe são influencers políticos, que fazem cabeças pelo tom dos discursos, já que as práticas administrativas são as mesmas. Aliás, eu acredito que ideologia é coisa para profissional da política ou para quem sobrevive dela. Quem precisa dar murro em ponta de faca para botar comida na mesa das crianças, não pode perder seu tempo discutindo filosofia. A não ser que seja professor dessa matéria.