É sonho ou uma abdução?

Existem estudos pelo mundo, desde tempos milenares, abordando sonhos e seus significados. Com meus 34 anos como professor de sala de aula, quando alguém pergunta sobre sonhos ou relata algum, fica difícil seguir com as questões da aula. Nas rodas de cafezinho é a mesma coisa, quando o assunto deriva para este tema.

Isto tudo tem ligação com o nosso inconsciente e com lembranças da vida atual. Sempre haverá alguém com a pergunta que acompanha tais assuntos: “Qual será o significado deste meu sonho?”. Com a net por aí, quem se interessa pelo tema encontra centenas de informações. Sempre estudei o tema, e com as informações sobre seres extraterrestres, iniciei um estudo sobre sonhos que tenho desde criança, e que ainda não tinha uma explicação que indicasse um rumo de análises, que me deixassem mais tranquilo. As peças do quebra-cabeça agora se encaixam melhor.