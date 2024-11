Editora do Pampa lança autores gaúchos na Feira do Livro de Porto Alegre

O editor caçapavano Daniel Miranda, através da Editora do Pampa, estará presente na Feira do Livro de Porto Alegre, lançando várias obras de autores formados nas oficinas literárias de Alcy Cheuiche, entre outros. Miranda, que já trabalhou em mais de 114 publicações ao longo de sua carreira, comemorou a oportunidade de apresentar o talento de novos escritores gaúchos ao público.

A editora, que nasceu da necessidade de publicar textos dos alunos da oficina literária de Alcy Cheuiche, estará no evento com títulos que destacam desde ficções a relatos pessoais e históricos. Criada em 2019, tem focado no incentivo à literatura local e na promoção de jovens autores.

– A maioria dos livros que publicamos vem desses encontros literários. São obras que refletem a vivência, a cultura e os sonhos de quem participa dessas oficinas – comentou Miranda.

Confira a programação e detalhes sobre cada obra: