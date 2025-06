Educação Fiscal chegando às salas de aula

Nesta semana, avançaram as elaborações do conteúdo do programa de Educação Fiscal no município de Caçapava do Sul. Esta movimentação vem logo após os eventos que tivemos em Santa Maria – cidade pioneira na Educação Fiscal, com um programa consolidado há décadas – e em Montenegro, que acaba de embalar uma iniciativa neste sentido e colocou quase 600 alunos em um auditório, em turmas sucessivas, além de professores e gestores municipais.

Em Caçapava, os conteúdos devem chegar às salas de aula no segundo semestre deste ano. E não apenas às escolas municipais: a Escola Técnica Estadual Dr. Rubens da Rosa Guedes (ETERRG) estuda incluir o assunto como parte dos painéis em sua Semana Acadêmica.

A rede particular

Recentemente, o professor Galvão (matemática), do Colégio Coeducar, reuniu-se comigo e planejamos alguns eventos para o segundo semestre, já que o primeiro está quase no fim e em época de provas.

Formando cidadãos