Educação no lar e na escola

Educar nossos pensamentos, sentimentos, emoções e o intelecto não é tarefa fácil e nem rápida. É labor de milênios, porque viemos de um passado com centenas de experiências, trabalhado por múltiplas vidas nesta existência, desde que fomos criados e fadados a termos centenas de vidas.

Como professor de sala de aula, por 34 anos, aprendi muito sobre os múltiplos fatores educacionais, iniciados no lar, e, posteriormente, colocados em prática na escola e na sociedade. A educação moral é ensinada no lar, e, em seguida, testada e analisada na escola e no ambiente social. As crianças que chegam na escola, trazem o aprendizado realizado na família, com seus vícios e costumes que, na vida de relação social e educacional, poderão entrar em choque com a colcha de retalhos do mundo, com crianças, adolescentes e adultos, em uma luta diária de aceitação ou não do grupo social que passará a viver, querendo ou não.