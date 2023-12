Elas deixam rastros brilhantes

Ele é belga, mas pensam que seja francês, engano este que Poirot não cansa de desfazer. Apesar de residir no Reino Unido e ter ligações com a famosa Scotland Yard, adora a culinária francesa, aborrecendo o desjejum inglês, de rins, ovos estrelados e outros elementos gordurosos. Seu maior prazer é comer bem. Assim procura os restaurantes que lhe podem oferecer os pratos de seu gosto.

Voltando ao momento presente, ao abrir a porta dos fundos nesta manhã, deparei-me com uma trilha brilhante, desenhada nos ladrilhos do meu pátio. Ah, lesmas pegajosas, onde vocês se escondem? Deixam o sinal só para me provocar?

E meu exercício físico matinal começa pegando pá e vassoura para caçá-las nos muros e atrás dos tufos de folhagens. Foi então que me lembrei de Poirot e sua paixão por escargot, aquele molusco da mesma família das lesmas. A França é a maior adepta desse prato, que dizem ser bem higiênico e gostoso. Depois de cozido ele volta ao seu caracol devidamente asseado.