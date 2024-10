Eleições municipais 2024 ocorrem neste domingo

As eleições municipais de 2024 serão realizadas neste domingo, 06 de outubro, e a votação será aberta a partir das 8h, seguindo o horário de Brasília, com encerramento previsto para as 17h. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Caçapava do Sul conta com 25.494 eleitores aptos a votar.

Os eleitores poderão escolher o novo prefeito e os vereadores que representarão o município nos próximos quatro anos. Além disso, todos devem comparecer ao local de votação portando um documento oficial com foto e seguindo as regras eleitorais estabelecidas.

Abaixo, confira a lista das sessões de votação e a relação completa dos candidatos a prefeito e vereadores de Caçapava: