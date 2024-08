Entre os assuntos abordados – no intervalo das gracinhas dos pequenos – as lembranças das figuras de pais, avós e tios do passado prenderam a atenção dos mais jovens. O legado que nos deixaram dos jeitos e manias. E as risadas foram por conta do anedotário da família, que sempre apresenta episódios pitorescos.

E as comemorações se encerraram “Em Nome do pai” que nos deu a vida e nos ensinou a viver.