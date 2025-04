Emancipação da Alma. Para onde vamos?

Morremos todas as noites. A primeira vez que li esta frase, se não me falha a memória, foi no Livro de Jó, no Antigo Testamento, lá no ano de 1981. Mas este tema sobre para onde vamos quando ‘morremos’ me instiga a ler desde a minha adolescência, e estudo até os dias de hoje, agora com mais profundidade e percuciência.

Com o estudo, adquirimos mais discernimento e uma visão mais ampla, que aos poucos nos leva a um autoconhecimento. Emancipação da Alma, ou o nosso desligamento do corpo, pode ocorrer em poucos segundos, quando passamos por uma leve sonolência, um mínimo de liberdade de nossa consciência. Isso pode se dar até quando estamos dirigindo aí por nossas estradas, e sofrermos até lapsos de alterações de nossas consciências. É sempre um perigo.