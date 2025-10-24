O encontro, que iniciou na quarta-feira com um coquetel de abertura, reuniu representantes de todo o Brasil em uma programação que abordou desde a gestão e a inovação nas empresas até o papel do calcário na construção da fertilidade do solo. Ontem (23), o público acompanhou palestras com nomes de referência, como Mateus Vivian, Jackson Fritzen, Marcelo Bolatto e Adriano Rosa, que trouxeram reflexões sobre produtividade, sustentabilidade e desafios do agronegócio.

E o último dia de evento manteve o ritmo de aprendizado e conexões. Pela manhã, as palestras foram conduzidas por Adalberto Mansur, que falou sobre “Inteligência Artificial nos Negócios, Calcário e Agricultura”, e por Antônio da Luz, que abordou as “Perspectivas 2025/26 no Agronegócio”.

O encerramento oficial do ENACAL 2025 contou com a presença do senador Luis Carlos Heinze (PP), que tratou do cenário político e econômico do setor.