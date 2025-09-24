Encontro visa a fortalecer o turismo local

O encontro é voltado a todos os trabalhadores que atuam em negócios e áreas ligadas ao setor turístico, como postos de combustíveis, transporte de passageiros, guias, hotéis, restaurantes e comércios. Durante o evento, serão apresentados geoprodutos como o GeoDoce, que é inspirado em seixos e blocos de granito do Geossítio Guaritas, valorizando a identidade local por meio da gastronomia.

O GEOTUR é uma iniciativa do Geoparque Caçapava, em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a Prefeitura e as Universidades Federais de Santa Maria e do Pampa.

Texto: Imprensa Prefeitura – adaptado