Encontro visa a fortalecer o turismo local

Evento promovido pelo Geoparque Caçapava, em parceria com a Unesco, a Prefeitura e as Universidades Federais de Santa Maria e do Pampa tem o objetivo de conectar pessoas e promover um espaço de troca de experiências, fortalecimento de vínculos e construção de parcerias estratégicas
Está marcado para o dia 06 de outubro o GEOTUR – Conectando Ideias e Negócios, iniciativa voltada à integração e ao fortalecimento do setor turístico de Caçapava. A atividade será realizada no Novo Bistrô, a partir das 18h30min, e tem o objetivo de conectar pessoas e promover um espaço de troca de experiências, fortalecimento de vínculos e construção de parcerias estratégicas.
O encontro é voltado a todos os trabalhadores que atuam em negócios e áreas ligadas ao setor turístico, como postos de combustíveis, transporte de passageiros, guias, hotéis, restaurantes e comércios. Durante o evento, serão apresentados geoprodutos como o GeoDoce, que é inspirado em seixos e blocos de granito do Geossítio Guaritas, valorizando a identidade local por meio da gastronomia.
O GEOTUR é uma iniciativa do Geoparque Caçapava, em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a Prefeitura e as Universidades Federais de Santa Maria e do Pampa.
