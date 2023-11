Encontros Insólitos terá palestra na Unipampa

A quinta edição dos Encontros Insólitos – evento idealizado por Fred Morsch e que ocorre bimestralmente no distrito de Minas no Camaquã – terá, pela primeira vez, uma palestra na cidade. No dia 15 de dezembro, às 19h, no campus da Universidade Federal do Pampa (Av. Pedro Anunciação, 111, Vila Batista), o professor, escritor e espiritualista Wagner Borges falará sobre “Experiências fora do corpo” e promete abordar os tipos de saída do corpo, corpo espiritual e o histórico das projeções extrafísicas

Wagner Borges é pesquisador espiritualista, projetor extrafísico, conferencista e consultor da Revista UFO, além de já ter sido colaborador de outros periódicos, como Sexto Sentido, Espiritismo e Ciência, Revista Cristã de Espiritismo, Caminho Espiritual e Consciência Desperta. Ele também já publicou 14 livros sobre a temática projetiva e espiritual e é colunista do Portal SomosTodosUm, do Jornal Caboclo e do site do Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas (IPPB), dentre outros.

As inscrições têm um valor de R$ 120,00 e podem ser feitas pelo WhatsApp (51) 9 8263-7129.