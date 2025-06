Enem 2025: inscrições encerram na sexta

O prazo para inscrição na edição de 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi ampliado em uma semana. Agora, os estudantes interessados em fazer as provas têm até esta sexta-feira (13) para se inscrever. Até esta mesma data, também é possível realizar os pedidos de atendimento especializado e de tratamento por nome social.

Com a ampliação do período de inscrições, algumas datas do cronograma do Enem 2025 também foram atualizadas, mas os dias de aplicação das provas estão mantidos: 09 e 16 de novembro. Para se inscrever, os candidatos devem acessar a Página do Participante, inclusive os isentos do pagamento da taxa de R$ 85,00. Os pagantes têm até o dia 18 para quitá-la, via boleto bancário (gerado na Página do Participante); Pix; cartão de crédito; ou débito em conta corrente ou poupança (a depender do banco). Para pagar por Pix, basta acessar o QR Code que consta no boleto.