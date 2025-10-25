Engenharia Civil: pilar do desenvolvimento nacional

A engenharia civil é, por natureza, uma profissão que transforma ideias em infraestrutura, sonhos em concreto, e necessidades em soluções. Estradas, pontes, hospitais, escolas, redes de saneamento, edificações seguras e eficientes, tudo isso passa pelas mãos e pelo raciocínio técnico de engenheiros civis. Mas, em tempos de mudanças climáticas, urbanização acelerada e desafios sociais complexos, essa atuação precisa ir além da técnica: ela precisa ser ética, inovadora e comprometida com o futuro.

Essas reflexões terão palco no 30º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, que será realizado entre os dias 05 e 07 de novembro, em Porto Alegre. Com o tema “Transformando caminhos, erguendo futuros”, o evento reunirá especialistas, pesquisadores, estudantes e profissionais de todo o país para debater soluções técnicas e estratégicas que respondam aos desafios contemporâneos da engenharia. Daí a importância da participação da categoria nessa jornada de conhecimento, troca de experiências e construção coletiva de caminhos para um futuro mais seguro e sustentável.