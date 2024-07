Entendendo os sonhos e a intuição

Isto ocorre em todas as áreas do saber humano. Nas artes é mais evidente. Conheço artistas caçapavanos que têm tais experiências. Isso ocorre seguidamente em estudos científicos. Existem centenas de livros e estudos por aí, ensinando práticas e técnicas para nos capacitarmos a sentirmos nossa intuição. Basicamente, a intuição é uma capacidade psíquica de termos pensamentos espontâneos e sem raciocínio prévio ou reflexão.

A ligação com as recordações através dos sonhos é direta. Na maioria das vezes, não recordamos deles, mas, em um determinado dia, podemos ter ideias repentinas, que trazem conhecimentos advindos das atividades realizadas enquanto relaxávamos o corpo físico, e vivíamos no corpo espiritual. O entendimento mais aprofundado do significado de nossos sonhos, passa por um processo de procurarmos recordar, e relacionarmos as lembranças com nossas atividades diárias e preocupações. Temos, ainda, os tipos de sonhos, mas estas reflexões ficarão para outros textos.