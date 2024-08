Esclarecimento sobre a tributação dos atletas olímpicos

Em ambos os casos – mês de junho e soma dos primeiros seis meses do ano – o que temos são novos recordes. Ou, falando em termos mais técnicos, o melhor desempenho arrecadatório desde 1995, que foi o ano no qual iniciou-se a série histórica mantida até hoje, após a adoção do Real como moeda.

Por trás desse resultado, temos a volta da tributação dos combustíveis e as novas regras de tributação sobre rendimentos de investimentos no exterior. Além desses fatores, a própria economia brasileira impulsionou boa parte dos avanços na arrecadação. Embora a produção industrial tenha caído em 1% no mês de maio 2024, quando comparado a maio de 2023, nós temos uma série de outros indicadores que estão em alta:

– A venda de bens subiu 5% e a de serviços, 0,8%;

– A massa salarial (a soma de todos os salários pagos no país) foi ampliada, de um ano para o outro, em 12,89%.

Com mais dinheiro no bolso, os brasileiros compraram mais e isso teve um impacto tremendo, especialmente nos números relativos a PIS/Cofins, que são elementos importantes da arrecadação federal.

Por fim, os números deste ano poderiam na verdade ser ainda mais positivos, não fosse o impacto de 3,7 bilhões de reais causado pelas ações de apoio ao Rio Grande do Sul, diante da calamidade enfrentada pelo Estado.