Escola caçapavana é selecionada para mostra estadual de boas práticas pedagógicas

De acordo com Fátima de Souza, diretora da instituição, esta proposta foi elaborada na disciplina de “Aprender e criar em Ciências”, do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Os alunos trabalharam com a metodologia do DiCA (Dispositivo Complexo de Aprendizagem).

– O tema escolhido foi a Mineração, tendo em vista a história do município de Lavras do Sul – contou Fátima.

Segundo ela, a atividade teve como objetivo trabalhar conteúdos mais complexos de forma que os alunos tivessem um melhor entendimento e, sobretudo, desenvolver o poder de síntese, argumentação e o protagonismo juvenil.

Além de relatos de experiências das escolas, a edição de 2024 do evento também contará com um ciclo de debates sobre Educação, relatos e exposições, e a publicação de um livro com os relatos selecionados. A mostra está marcado para o dia 18 de outubro, na sede da ALRS em Porto Alegre.

Texto: 13ª Coordenadoria Regional de Educação (Bagé) – adaptado