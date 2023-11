Escola promove viagem de estudos

Nos dias 20 e 21 de outubro, as turmas visitaram as Cataratas do Iguaçu; o Parque das Aves, instituição que preserva aves em risco de extinção; o Marco das Três Fronteiras, limite entre Argentina, Brasil e Paraguai; e a Hidrelétrica Itaipu Binacional, responsável por abastecer o Brasil e o Paraguai.

De volta a Caçapava, os alunos dividiram-se em sete grupos, cada um com membros tanto do 1° quanto do 2° ano, para desenvolverem trabalhos relacionados aos aspectos estudados durante a viagem, abordando desde a importância técnica até a relevância histórica, cultural e ambiental de cada local visitado, a partir dos conteúdos de disciplinas como Geografia, História, Biologia, Física, Química e Matemática. Na segunda-feira (13), os resultados foram apresentados.