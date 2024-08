Escritora Caçapavana lança livro de poesia

Em seu quarto livro, Bernadete explica seu processo: “Da minha rotina enlouquecida de mãe solo de duas crianças nasceram alguns poemas. Da constatação de que somos várias e em certos momentos a louca, a corajosa ou a irresponsável precisa assumir o comando, brotaram outros. Escrevi uma árvore, plantei dois filhos (Bruno e Érico) e eduquei quatro livros (No mar não tem porto seguro; Viajando pelo mundo com Detinha – Destino Veneza; Detinha brinca com folclore brasileiro e Se acaso faltar o juízo). Sinto que tudo até aqui era ensaio e que minha vida começa agora”.

O livro também pode ser adquirido online, no site da editora.

Bernadete Saidelles

Natural de Caçapava do Sul (RS). Mãe do Bruno e do Érico, advogada, comissária de polícia aposentada, pós-graduada em direito público e empresária. Autora dos livros “No mar não tem porto seguro” (poesia), “Viajando pelo mundo com Detinha – Destino Veneza” e “Detinha brinca com folclore brasileiro” (infantis). Coautora do livro da “Polícia Civil 180 anos”, integra academias literárias e coletâneas. Publica poemas e crônicas nas redes sociais.