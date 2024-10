Especialista caçapavano reforça a importância da doação de órgãos

Ele lembrou que essa substituição também beneficia o paciente, que pode retomar uma vida mais ativa e produtiva após o transplante.

O processo: doadores vivos ou falecidos

Fernando Tolfo também explicou que a doação de órgãos pode ser feita de duas formas: através de doadores vivos ou falecidos. No caso de doadores vivos, é possível doar um dos rins ou parte do fígado ou pulmão, já que esses órgãos podem se regenerar ou funcionar adequadamente com uma parte menor. A doação em vida, no entanto, requer uma avaliação médica rigorosa para garantir a segurança tanto do doador quanto do receptor.

Já no caso de doadores falecidos, a doação ocorre após se confirmar que houve morte encefálica.