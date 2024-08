Estão mais frequentes os tombos, quedas e desmaios

Como cito frequentemente nestes meus artigos, o foco deste tema costuma se originar nas conversações diárias dos cafezinhos no centro, onde tenho uma rica fonte de informações, de várias naturezas.

Sobrou para mim no dia 6 de agosto deste ano. Ao levantar, desmaiei. “Apaguei” ao levantar da cama. Quando vi, estava no chão, com os braços estendidos. Se ficassem embaixo do corpo, poderia refletir em fraturas. Claro que dois dias depois fui ao cardiologista, e recebi muitas orientações. Tonturas, labirintites, etc… de forma branda, já estão comigo há mais de 35 anos, que eu lembre. Como leigo, pensei em má circulação cerebral e no geral. Ainda bem que frequento a academia, faço musculação há 7 anos, e sou assíduo. Como digo: “onde entro, não saio mais”. A não ser se alguém me disser que seja algo ruim. Espero que fique só neste desmaio.