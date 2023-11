ETERRG convida para apresentação

Alunos da Escola Técnica Estadual Dr. Rubens da Rosa Guedes (ETERRG) apresentarão o projeto “Nas trilhas da humanidade, pelos caminhos do Brasil”, na quinta-feira (09), a partir das 9h. Segundo a instituição, as turmas 201, 1001, 1002, 2001 e 2002 irão decorar as salas de aula com as principais características de cada Estado, e também haverá uma mostra de trabalhos referentes à cultura de cada povo das diferentes regiões, incluindo culinária, costumes locais e manifestações artísticas. O evento é aberto à comunidade e deve ocorrer durante todo o dia.