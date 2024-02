Evento sobre Fibromialgia reúne dezenas de pessoas na praça da matriz

Um evento sobre conscientização da Fibromialgia reuniu dezenas de pessoas na Praça da Matriz. O encontro ocorreu no último sábado (24), e iniciou com uma roda de conversa, com a participação da presidente da Associação das Pessoas com Fibromialgia de Bagé (FibroBagé); Nivea Marques; do vereador de Bagé, Cleber Zuliani (PP); e da presidente da Associação de Portadores de Fibromialgia de Caçapava do Sul, Cecília Vargas Herzer.

Durante o dia, pacientes com a condição puderam compartilhar suas experiências entre os presentes, e, também, receberam cordões e carteiras de identificação da pessoa com Fibromialgia, das mãos da secretária de Saúde, Patrícia Castro. Os cordões de girassol têm como propósito identificar pessoas com deficiências ocultas, como Autismo, Fibromialgia, Doença de Crohn, Esclerose Múltipla, Deficiência Auditiva ou de Fala, entre outras.