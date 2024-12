O fato é que um influente desses publica uma notícia falsa, hodiernamente dita fake news, e as pessoas sem conhecimentos ou ignorantes ou mal-informadas acreditam e propagam, passando adiante, e a coisa vira uma bola de neve que ninguém mais consegue segurar.

Acontece o mesmo com relação aos suspeitos famosos, que as forças de segurança/justiça apresentam em rede nacional de televisão; mesmo que a inocência daquele exposto seja comprovada ao final do processo legal, quando já não mais será notícia sensacionalista, a maioria incorporou a “verdade” inicial. O cidadão será condenado para todo o sempre.