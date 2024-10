Experiência de Quase Morte (EQM)

Estes estudos estão em crescente número de casos, e quem passou por estas experiências está com mais disposição de narrá-las. Uma breve anestesia geral pode nos “expulsar” do corpo físico, e voltamos ao corpo contando muitos casos, para o espanto dos que estão ao nosso redor. Aqui vem um estudo que a área médica e religiosa estão se obrigando a realizar, e estas questões permanecem em aberto, buscando continuamente respostas e análises cada vez mais profundas e amplas.

Na net, vemos inúmeros estudos sobre Projeciologia e Apometria, citando os vários corpos que possuímos (até nove corpos segundo alguns estudiosos), e as saídas do corpo de maneira consciente ou inconsciente. Nós somos imortais, mas nosso corpo de carne e osso não. Vamos seguir pelo Caminho do Bem.