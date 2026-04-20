Faixa de Fronteira: 150 líderes debatem projeto que altera regras

O primeiro Fórum Faixa de Fronteira reuniu cerca de 150 pessoas, incluindo prefeitos, vereadores e lideranças empresariais, na manhã de sexta-feira (17). O evento foi realizado pela Frente pelo Desenvolvimento da Região da Campanha, para articular apoio ao Projeto de Lei nº 1.455/22, em tramitação na Comissão de Relações Exteriores, do Senado Federal.

Apresentado pelo então senador Lasier Martins, o texto propõe a redução da área com restrições ao investimento privado estrangeiro de 150 para 15 quilômetros. Segundo o relator do projeto, senador Luís Carlos Heinze (PP), é preciso que representantes da região sejam ouvidos na audiência pública que será marcada em Brasília para tratar o tema.

O senador ponderou que o andamento da proposta independe de questões ideológicas, pois a atualização das regras poderá impulsionar o desenvolvimento de cerca de 60% do Rio Grande do Sul.

– Somos um dos estados mais impactados pela Faixa de Fronteira, mas nacionalmente, a legislação impõe restrições a 11 unidades da federação, num espaço equivalente a 17% do território do Brasil – afirmou Heinze.